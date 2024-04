Ganso mira vitória do Fluminense em jogo contra o Bahia

Ganso estará em campo nesta terça (16), quando o Fluminense pega o Bahia - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.) Jogada10 Jogada10

Autor de duas assistências na estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o meia Paulo Henrique Ganso quer três pontos na segunda rodada, nesta terça-feira (16), em jogo contra o Bahia.

O jogador falou ao site oficial do clube e, segundo ele, o time está preparado para voltar de Salvador com os três pontos.

“A gente conseguiu fazer uma boa recuperação do último jogo e agora o time está preparado para enfrentar o Bahia, que é uma equipe muito forte. A gente tem que se preocupar com os pontos fortes deles e com o que precisamos corrigir de erros. Precisamos entrar bastante atentos”, disse Ganso.

O camisa 10 falou, então, sobre os pontos desperdiçados no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino. Ele quer que o Fluminense recupere estes pontos contra o Bahia para chegar, assim, à parte de cima da tabela.

“Todo ponto faz diferença. Acabamos deixando escapar dois pontos em casa com o empate na estreia e agora temos que buscar a vitória na Bahia. Temos que nos manter no topo da tabela, pois será importante para a gente conseguir ser campeão no fim do ano”, avaliou.

Para Ganso, o time está “melhorando a cada partida”. O Flu já não perde há quatro partidas na temporada.

“Cada um tem sua responsabilidade e eu tenho a minha também de poder ajudar a equipe dentro de campo, auxiliando todo mundo. O mais importante é a gente estar junto como time, como grupo. Essa é a nossa força e por isso a gente está melhorando a cada partida”.

