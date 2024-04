São Paulo x Botafogo no Brasileirão Sub-20: onde assistir e escalações

São Paulo busca primeira vitória no Brasileirão Sub-20 - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

São Paulo e Botafogo duelam nesta quarta-feira (17), às 16h30, no CT Marcelo Portugal, em Cotia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. As duas equipes chegam pressionadas para a partida, já que ainda não venceram na competição. Afinal, tanto o Tricolor Paulista quanto o Glorioso somam um ponto até aqui no torneio e precisam dos três pontos para conseguir voltar a disputar na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A SPFCPlay transmite a partida

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista precisa dar uma resposta rápida na competição para conseguir lutar na parte de cima da tabela. Na estreia, contra o Athletico Paranaense, chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu buscar o empate, jogando em casa. Já na rodada seguinte, perdeu para o Grêmio, no Rio Grande do Sul. Agora, buscando a primeira vitória na competição, precisa mostrar novamente mostrar força nos seus domínios. A esperança fica por conta do artilheiro Ryan Francisco, grande destaque da equipe.

Como chega o Botafogo

Por outro lado, o Glorioso também busca sua primeira vitória na competição. Afinal, o Botafogo perdeu em casa, na estreia da equipe na competição para o Grêmio, por 2 a 1. Mas depois buscou um empate fora de casa contra o Fortaleza por 1 a 1 e somou seu primeiro ponto na competição. Atuando melhor fora de casa, agora tenta surpreender o São Paulo, em Cotia, para vencer a primeira no torneio de pontos corridos. A grande estrela da equipe é Kauan Almeida, que marcou os dois gols da equipe até aqui no Brasileirão.

SÃO PAULO X BOTAFOGO

3ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 17/04/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Portugal, Cotia (SP)

SÃO PAULO: João Pedro; Basile, Kauê, Andrade e Lucas Inácio; Cauã Lucca , Guilherme Batista e Ferreira; Felipe, Marcelo e Ryan Francisco .Técnico: Menta.

BOTAFOGO: Cristiano; Rodrigo Guet, Justino, Otávio e Devid; Kauê Leonardo, Charles e Kauê; Fabiano, Vargas e Rafael Lobato Técnico: Eduardo Oliveira

Árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Leonardo Tadeu Pedro (SP)

