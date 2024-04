Tiquinho Soares alcança marca importante no Botafogo

Confira os números de Tiquinho no Botafogo - (crédito: Foto: Vítor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

No último domingo (14/04), o Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 3 a 2 no Mineirão e não conseguiu pontuar na estreia do Brasileirão. No entanto, Tiquinho Soares viveu uma tarde especial em Belo Horizonte. O atacante alvinegro estufou as redes em Minas Gerais e completou 40 gols pelo clube. O levantamento é do “ge”.

Números de Tiquinho pelo Botafogo

O atacante pertencia ao Olympiakos e chegou ao Glorioso em agosto de 2022. O centroavante, dessa forma, custou 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,2 milhões) aos cofres alvinegros. O camisa 9 não demorou para se adaptar ao novo clube e rapidamente se tornou um dos destaques do futebol brasileiro. O jogador já estufou as redes no Campeonato Carioca, na Libertadores, na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Brasileirão.

Dos 40 gols marcados por Tiquinho Soares no Botafogo, foram 19 direita, oito de cabeça, oito de pênalti e cinco de esquerda. Além disso, somente dois gols do atacante aconteceram de fora da área. O centroavante, dessa forma, tem demonstrado muita eficiência e oportunismo no futebol brasileiro. O centroavante soma 84 jogos no clube e tem contrato até o fim de 2024. O vínculo, por outro lado, pode sofrer renovação automática em caso de metas atingidas.

Tiquinho Soares é um dos destaques do Botafogo e uma das esperanças da torcida alvinegra para 2024. O atacante já soma 84 jogos no clube e tem contrato válido até o fim de 2024. O vínculo, por outro lado, pode sofrer renovação automática em caso de metas atingidas.

O Glorioso entra em campo na próxima quinta-feira (18/04), diante do Atlético-GO, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão. Com Tiquinho Soares em campo, os jogadores alvinegros vão em busca da primeira vitória no campeonato.

