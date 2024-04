PSG goleia Barcelona na Catalunha e está na semifinal da Champions

Lewandowsi tenta sair da marcação cerrada do PSG - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O PSG inverteu a vantagem que o Barcelona conquistou em Paris na ida (3 a 2) e está na semifinal da Champions. Nesta terça-feira (16/4), em pleno Estádio Olímpico de Barcelona (que recebeu 50.309), goleou, de virada, o time catalão: 4 a 1. O Barça saiu na frente com Raphinha. Mas o time da casa passou a jogar com dez desde os 29 minutos do etapa inicial (Araújo expulso) e isso foi fatal. O PSG empatou antes do intervalo, com Dembélé. No segundo tempo, Vitinha e Mbappé (duas vezes) garantiram a goleada que levou o time à semifinal.

Na semi, o PSG enfrentará o Borussia Dortmund, que eliminou o Atlético de Madrid no outro jogo desta terça-feira da Champions. Os demais semifinalistas serão conhecidos nesta quarta-feira após os duelos entre Manchester City x Real Madrid (3 a 3, na ida, na Espanha) e Bayern x Arsenal (2 a 2, na ida, na Inglaterra).

Barcelona amplia vantagem

Precisando vencer para não dar adeus à Champions, o PSG teve maior volume e finalizações no primeiro tempo. Nos primeiros dez minutos, construiu três bons ataques. Mas o Barça, na primeira chance, chegou ao gol, aos 12. Ronald Araújo fez lançamento que encontrou Lamine Yamal pela direita. O atacante passou pela marcação de Nuno Mendes e tocou para Raphinha fazer 1 a 0. Lewandowski quase ampliou num chute da entrada da área que passou raspando.

Barça com dez; PSG empata

Mas, depois dos 25 minutos, o PSG foi quem mandou. Mbappé teve duas chances. Na primeira, Ter Stegen salvou. Na segunda, Koundé tirou de cabeça. Aos 30, Barcola estava entrando na área para empatar o jogo e Araújo fez falta. Como era o último homem, acabou expulso. Dembéle cobrou a falta por cima. Com dez, o Barça acabou cedendo o empate aos 38. Barcoloa cruzou, Mbappé não chegou na bola, mas Dembélé, sim. 1 a 1. E o mesmo Dembéle quase vuitou no fim do primeiro tempo.

Virada parisiense

Com dez, o Barcelona voltou fechado para o segundo tempo. Mas não conseguiu frear o PSG. Faian Ruiz, aos cinco, quase marcou. Mas, aos oito não teve jeito. Um escanteio rasteiro de Dembélé foi até Hakimi, que rolou para a bomba do português Vitinha para fazer 2 a 1, placar que levava a decisão para a prorrogação. Em seguida, o Barça quase empatou num chute de Gundogan na trave. Mas o time da casa estava nervoso e seu técnico também. Xavi reclamou de uma marcação, chutou uma placa de publicidade e foi expulso.

Mbappé marca duas vezes

Aos 16, mais um gol parisiense. Dembélé foi derrubado na área por Cancelo. Mbappé cobrou à direita de Ter Stegen, pelo alto. O Paris abria vantagem e pela primeira vez estava com a vantagem. No desespero o Barça se mandou para o ataque criou oportunidades e viu Raphinha quase fazer um gol olímpico. Mas, aos 44, quando estava todo em cima, levou a pá de cal. Hakimi puxou um contra-ataque que Mbappé perdeu o gol. Mas Koundé cortou mal e a bola voltou para o atacante mandar para a rede, comemorar seu oitavo gol na Champions, assumindo a artilharia e colocando 4 a 1 no placar. Foi comemorar com a galera, os 3 mil franceses atrás do gol. PSG na semifinal.

BARCELONA 1×4 PSG

Champions 2023/24 – Quartas de final – Jogo de volta

Data: 16/4/2024

Local: Estádio Olímpico, Barcelona (ESP)

Público: 50.309

BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsi e Cancelo (João Félix, 37’/2ºT); Frenkie de Jong (Fermin, 37’/2ºT), Gündogan e Pedri (Ferran Torres, 16’/2ºT); Lamine Yamal (Martínez, 34’/1ºT), Raphinha e Lewandowski. Técnico: Xavi

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández e Nuno Mendes; Zaïre-Emery (Ugarte, 35’/2ºT), Fabián Ruiz (ASsensio, 32’/2ºT), Vitinha; Dembélé (Kolo Muani, 43’/2ºT), Barcola (Le Kang-In, 32’/2ºT) e Mbappé. Técnico: Luis Enrique

Gols: Raphinha, 12’/1ºT (1-0); Dembélé, 39’/1ºT (1-1). Vitinha, 8’/2ºT (1-2); Mbappé, de pênalti, 16’/2ºT (1-3). Mbappé, 44’/2ºT (1-4)

Árbitro: István Kovács (ROU)

Assistentes: Vasile Florin Marinescu (ROU) Mihai Ovidiu Artene (ROU)

VAR: Marco Fritz (ALE)

Cartões amarelos: Martínez, Gundogan, Lewandowski, Raphinha (BAR); Fabian Ruiz, Mbappé, Marquinhos, Donnarumma (PSG)

Cartões vermelhos: Araújo (BAR, 29’/1ºT); Xavi (técnico do Barca, 11’/2ºT)

