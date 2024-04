Flamengo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e São Paulo, que fizeram a final da Copa do Brasil em 2023 (time paulista campeão), se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, a bola rola às 21h30 (de Brasília), com a expectativa de público entre 40 a 45 mil pessoas.

Se por um lado o Flamengo vai em busca de sua primeira vitória em casa, já que bateu o Atlético-GO, fora, na primeira o rodada, o São Paulo está atrás de seus primeiros três pontos no torneio. Afinal, na estreia no Brasileirão, perdeu, em casa, para o Fortaleza.

Onde assistir

A TV Globo e o Premiere transmitem a partida.

Como está o Flamengo

Para o jogo desta quarta, o técnico Tite não terá o lateral-esquerdo Matías Viña. O jogador uruguaio se recupera de um choque na cabeça no jogo anterior. Por outro lado, Cebolinha, que levou uma pancada no tornozelo direito na partida em Goiânia, não deve ser problema.

Além disso, o lateral-direito Varela, ausência no final de semana por conta de um quadro gripal, retorna para a partida contra o Tricolor Paulista.

Como está o São Paulo

O Soberano contará com o atacante Ferreira e o lateral-esquerdo Patryck Lanza, que retornam do departamento médico. Eles, no entanto, devem começar o jogo no banco de reservas. Entretanto, a lista de desfalques no time de Thiago Carpini segue longa: James, Lucas, Rafinha, Wellington Rato e Luiz Gustavo.

FLAMENGO X SÃO PAULO

Brasileirão-2024 – Segunda rodada

Data e horário: 17/4/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Galoppo e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Anderson Daronco (RS/FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS/FIFA) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS/FIFA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

