Borussia Dortmund volta a semi da Champions após 11 anos

A noite desta terça-feira (16) entrou para a história do Borussia Dortmund. No Signal Iduna Park, o clube alemão goleou o Atlético de Madrid por 4 a 2 e carimbou uma vaga na semifinal da Champions League.

No primeiro duelo, o Atléti, conseguiu vencer por 2 a 1 e chegou em solo alemão com a possibilidade de empatar para ficar vivo no torneio. Na volta, o Atlético de Madrid sentiu o peso do confronto e viu o Borussia Dortmund surpreender com um bom futebol e conseguiu dois gols antes dos 45 minutos.

No segundo tempo, a reação do Atlético de Madrid com o empate não tirou o ímpeto dos alemães, que conseguiram a reação e a vaga com os gols de Fullkrug e Sabitzer.

Borussia Dortmund na Era Klopp

O triunfo desta noite em Dortmund coloca os aurinegros na semifinal da Champions League, algo que não ocorria desde a temporada 2013. Naquela edição, o time então comandado por Jurgen Klopp, contava com grandes nomes, como, por exemplo, Robert Lewandowski e Mario Gotze.

Nas quartas de final, o adversário foi o Málaga. Em casa, o Dortmund pressionou e arrancou uma vaga heróica por 4 a 2.Embalado, o esquadrão de Klopp venceu o Real Madrid de forma surpreendente. Porém, a final sucumbiu para o Bayern de Munique.

