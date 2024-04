Wilton Pereira Sampaio apita Fluminense x Vasco, pelo Brasileirão

Wilton Pereira (ao fundo) apitou Fluminense x Vasco no Brasileirão-2023 - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

Está definida a arbitragem da partida da terceira rodada entre Fluminense e Vasco, marcada para sábado (20), no Maracanã. Segundo a CBF divulgou nesta terça-feira (16), Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) será o responsável por comandar o clássico carioca.

Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Leone Carvalho Rocha (GO) serão seus auxiliares no duelo. O VAR ficará a cargo de Rodolpho Toski Marques (PR/VAR-Fifa).

Este será, então, o primeiro jogo de Wilton em âmbito nacional nesta temporada. Ele, que é de Goiânia, apitou 12 partidas no ano, sendo dez pelo Campeonato Goiano, uma pela Libertadores (Atlético Nacional-COL e Nacional-URU)) e outra pela Liga Saudita (Riyadh e Al-Hilal).

Vale lembrar que ele também foi o responsável pela arbitragem no duelo entre Fluminense e Vasco pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, terminado em 1 a 1, pela quarta rodada, no Maracanã.

O jogo também representará sua estreia no Brasileirão-2024. Sua última partida de Campeonato Brasileiro, aliás, traz boas recordações aos vascaínos, já que era ele apitando Vasco 2 a 1 Red Bull Bragantino, jogo que culminou com a permanência do Cruz-Maltino na Série A após luta ferrenha contra o rebaixamento.

Quem não tem tantas boas recordações é a torcida do Fluminense. O Tricolor não vence com Wilton apitando desde julho de 2022, quando goleou o Corinthians por 4 a 0. Desde então, foram cinco partidas, com quatro empates e uma derrota.

