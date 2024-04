Bayern de Munique x Arsenal: onde assistir e escalações

Bayern de Munique recebe o Arsenal na Allianz Arena pela Champions League - (crédito: Foto: Adrian Dennis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A quarta-feira (17) será de decisão na Allianz Arena, em Munique. A partir das 16h (de Brasília), Bayern de Munique e Arsenal decidem uma vaga na semifinal da Uefa Champions League.

Eliminatória

No primeiro duelo o empate por 2 a 2 deixou tudo em aberto. Sendo assim, quem vencer no tempo normal passa de fase. Em caso de nova igualdade, a partida vai para a prorrogação.

Como chega o Bayern de Munique

A Champions League é a última chance de título para o Bayern de Munique na temporada e o time de Tomas Tuchel promete atacar o Arsenal desde os primeiros minutos.

Apesar da promessa com uma postura ofensiva, o Bayern toma cuidado com a defesa. Sem Davies, suspenso, Raphael Guerreiro e Noussair Mazraoui disputam a posição. Leroy Sané, com dores musculares, deve jogar.

Como chega o Arsenal

Em meio a disputa do título na Premier League, os Gunners focam na Champions e querem uma vaga entre os quatro melhores do torneio.

Na formação, a lateral-esquerda deve perder Oleksandr Zinchenko e ganhar Jakub Kiwior. No meio-campo, Havertz pode deixar o time e Jorginho é o grande favorito para fortalecer o setor.

Bayern de Munique x Arsenal

Champions League 2023/24 – Quartas de final – Jogo de ida

Data e horário: quarta-feira, 17/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Allianz Arena, em Munique (ALE)

BAYERN DE MUNIQUE: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Eric Dier e Noussair Mazraoui (Raphael Guerreiro); Leon Goretzka, Konrad Laimer e Thomas Müller; Leroy Sané, Jamal Musiala, e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

ARSENAL: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Oleksandr Zinchenko (Jakub Kiwior); Declan Rice, Kai Havertz (Jorginho) e Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard (Gabriel Martinelli) e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Onde assistir: TNT Sports e MAX

