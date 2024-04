São Paulo chega ao Rio com novidades para enfrentar Flamengo

São Paulo tentará tirar pontos do Flamengo dentro do Maracanã - (crédito: Foto: Divulgação/SPFC) Jogada10 Jogada10

O elenco do São Paulo chegou ao Rio de Janeiro no fim da tarde desta terça-feira (16), para o jogo contra o Flamengo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Tricolor chegou à capital fluminense com algumas novidades entre os relacionados. São elas o lateral-esquerdo Patryck Lanza e o meia-atacante Ferreira.

Os dois jogadores já estão recuperados de lesão, mas a tendência é que apenas Ferreira comece jogando. Ele, aliás, é um substituto para James Rodriguez, que sentiu a coxa nesta segunda e teve constatada uma lesão na coxa, que o tirou desta partida. Assim, o retornado pode ser titular, em lugar de Michel Araújo. Já Patryck Lanza deverá mesmo começar no banco.

Isto porque o lateral-esquerdo Welington também tem boas chances de ser titular. Tudo, entretanto, dependerá da escolha de Thiago Carpini, que irá optar por três ou quatro jogadores na defesa, o que também mudaria a configuração do setor de meio-campo. Além de James, Rafinha, Wellington Rato e Lucas também estão fora por lesão. O volante Luiz Gustavo, recuperado, já voltou aos treinos, mas ficou em São Paulo.

Assim, um provável São Paulo para enfrentar o Flamengo teria Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi (Welington); Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Galoppo e Michel Araújo (Ferreirinha); Luciano e Calleri. A bola rola, no Maracanã, às 21h30 desta quarta.

