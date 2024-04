Palmeiras x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Abel deve mandar força máxima contra o Internacional - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Palmeiras e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Atual bicampeão, o Verdão chega embalado após somar três pontos na estreia contra o Vitória, fora de casa. O Colorado também venceu em sua primeira partida, com o 2 a 1 sobre o Bahia, no Beira-Rio. Assim, as equipes duelam para manter o 100% na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira deverá rodar o elenco. Afinal, ele avalia que o desgaste físico provocado pelo gramado do Barradão nos titulares na partida contra o Vitória foi maior do que imaginava. Assim, Gustavo Gómez – não viajou à Bahia – deve voltar ao time, assim como Piquerez, que não saiu do banco de reservas no último jogo.

Zé Rafael e Aníbal Moreno também poderão entrar logo de início contra o Inter. Por fim, Dudu treinou com os companheiros e fez uma atividade leve, mas deve seguir como desfalque. Ele tem previsão de retorno apenas para o segundo semestre.

Como chega o Internacional

O técnico Eduardo Coudet também deve fazer mudanças no time titular. Fernando deve voltar à posição de origem, deixando a zaga e atuando como volante. Assim, Mercado voltaria para a defesa. Robert Renan, aliás, deve ser reintegrado ao setor defensivo – ele não atua desde a semifinal do Gaúcho, quando perdeu pênalti contra o Juventude.

Além disso, Ivan, Aránguiz, Hyoran, Alan Patrick e Valencia seguem em tratamento no departamento médico. Por fim, o atacante Wesley agradou nos últimos jogos e tem chances de começar como titular.

PALMEIRAS X INTERNACIONAL

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 17/04/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Aníbal Moreno, Lázaro (Estevão), Raphael Veiga e Luis Guilherme; José López. Técnico: Abel Ferreira.

INTERNACIONAL: Sergio Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Maurício, Thiago Maia e Wanderson; Wesley (Lucca) e Rafael Borré. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

