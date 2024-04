Botafogo sonda zagueiro do Athletico e avalia proposta

Pedro Henrique conquistou três títulos com a camisa do Athletico - (crédito: Foto: Gustavo Oliveira/Athletico) Jogada10 Jogada10

O Botafogo sondou o Athletico-PR em busca de informações do zagueiro Pedro Henrique. Dor de cabeça no Alvinegro em 2024, a defesa vem sendo bastante criticada, e a diretoria do Glorioso estuda a chegada de reforços.

Reserva na equipe paranaense na atual temporada, o zagueiro de 28 anos é visto com bons olhos em General Severiano. Caso queira avançar no negócio, porém, o Botafogo precisa agilizar a situação até sexta-feira, fim da janela dos estaduais. O “ge” deu a informação.

Para este ano, o Botafogo contratou Lucas Halter, Alexander Barboza e Pablo. Os dois primeiros foram titulares em basicamente todo o início da temporada, enquanto o terceiro ainda nem jogou. Ao todo, em 22 partidas disputadas, o clube sofreu 23 gols.

Outro nome no radar botafoguense é de Yerry Mina, do Cagliari (ITA). O colombiano, que negociou com o Alvinegro em 2023, está na mira, mas só chegaria ao Botafogo na janela de transferências do meio do ano.

Revelado pelo Corinthians, Pedro Henrique está no Athletico desde 2019, quando chegou por empréstimo. No ano seguinte, o Furacão comprou o atleta, que, no total, fez 201 jogos na equipe paranaense.

