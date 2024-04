Atlético-MG x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético busca primeira vitória no Brasileirão - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Brasileiro 2024. Afinal, nesta quarta-feira, o Atlético-MG recebe o Criciúma pela segunda rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 20h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Premiere a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Atlético-MG

Depois de empatar sem gols com o Corinthians na estreia, o Galo agora faz sua primeira partida em casa no Brasileirão. Com o apoio do torcedor, afinal, a equipe de Gabriel Milito espera os primeiros três pontos na busca por mais um título nacional. Na frente, aliás, a dupla Hulk e Paulinho está confirmada.

Como chega o Criciúma

De volta à elite, o Tigre que ser zebra na capital mineira. Depois de empatar com o Juventude em 1 a 1 na primeira rodada, o time de Cláudio Tencati sabe que é azarão, mas quer calar a Arena MRV. A única dúvida está no ataque, entre Arthur Caike e Eder para ver quem será titular.

ATLÉTICO-MG X CRICIÚMA

Brasileirão 2024 – Segunda rodada

Data e horário: 17/04/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Mariano), Mauricio Lemos (Igor Rabello), Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa (Zaracho) e Igor Gomes (Alisson); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

CRICIÚMA: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caike (Eder). Técnico: Cláudio Tencati

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

