Atlético de Madrid vai para o Mundial de 2025; Barcelona está fora

O Mundial de Clubes de 2025, chamado por muitos de ‘Supermundial’, por seus 24 clubes participantes, terá uma presença e uma ausência importantes, ambas confirmadas nesta terça-feira (16). O Atlético de Madrid, eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, está garantido na competição, mas o tradicional Barcelona, está fora.

A definição ocorreu pois o Barcelona dependia de se classificar para as semifinais, além de torcer pela eliminação do rival. Se, por um lado, os colchoneros não passaram pelo Borussia Dortmund, o Barça também não foi adiante perante o Paris Saint-Germain. Dessa forma, o clube catalão se manteve abaixo do madrilenho no ranking de pontos da UEFA.

Portanto, já são 11 os clubes europeus confirmados no Mundial de 2025: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund e Juventus. A última vaga europeia será de Arsenal ou RB Salzburg. O clube inglês só pode se classificar se faturar a Champions: caso contrário, os austríacos estarão classificados.

Entre os clubes brasileiros, Flamengo, Palmeiras e Fluminense já estão garantidos. A América do Sul ainda terá uma última vaga: a do campeão da Libertadores de 2024.

Veja os clubes já classificados

Europa: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund e Juventus

África: Al-Ahly e Wydad Casablanca

América Central e do Norte: Monterrey, León e Seattle Sounders

América do Sul: Palmeiras, Flamengo e Fluminense

Ásia: Al-Hilal e Urawa Reds

Oceania: Auckland City

