Guarani decide permanecer na Libra após saída de paulistas

A disputa nos bastidores para a venda de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para os próximos cinco anos segue agitada. O Guarani, porém, decidiu permanecer na Liga do Futebol Brasileiro (Libra), ao contrário de outros clubes paulistas que se mudaram para a Liga Forte União (LFU).

Segundo a “Máquina do Esporte”, Botafogo-SP, Ituano, Mirassol, Novorizontino e Ponte Preta são os clubes que decidiram pela mudança. O quinteto, aliás, aguardava somente a decisão do Guarani para anunciar a transferência de bloco.

Sem o Guarani, a expectativa é de que esse anúncio aconteça nos próximos dias. Os times envolvidos estariam insatisfeitos com o contrato de direitos de transmissão assinado pela Libra com a Globo para o período de 2025 a 2029. Neste documento, afinal, há a previsão de que os times da Série B que integram a Libra recebam 3% do montante que a Globo pagará aos clubes.

Os clubes da Série A da Libra são: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória. O Santos, porém, que está na Série B, também faz parte do bloco. Inicialmente, o Corinthians também estava com o grupo, mas voltou atrás e ainda não se decidiu.

Já na LFU, os clubes da Série A são: Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Coritiba, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco.

