Jair sente desconforto muscular e vai desfalcar Santos na estreia pela Série B

O Santos não poderá contar com o zagueiro Jair para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita na semana passada e, desde então, segue em tratamento. Assim, ele não estará à disposição para o compromisso inicial diante do Paysandu.

A lesão, entretanto, deve afastar o jovem defensor dos gramados apenas nesta semana. Inicialmente, a informação foi divulgada pelo Diário do Peixe.

Aos 19 anos, Jair é a primeira opção do técnico Fábio Carille para substituir Gil e Joaquim. Ele conquistou tal prestígio no decorrer do Campeonato Paulista, entrando em duas partidas.

Desse modo, o treinador alvinegro deve relacionar Alex Nascimento para a partida que vale pela primeira rodada. Os jovens Samuel e Diego Borges são as demais alternativas para o setor defensivo.

O Santos inicia sua caminhada na Série B do Brasileirão no sábado, às 16h30 (de Brasília), diante do Paysandu. O duelo ocorrerá na Vila Belmiro, porém sem público, visto que o clube precisa cumprir punição imposta pelo STJD.

