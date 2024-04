Fortaleza x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza recebe o Cruzeiro após boa vitória como visitante - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

A

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere (TV fechada), a partir das 19h30.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza vem de vitória em cima do São Paulo, fora de casa, mas terá novidades para esta estreia em casa. O atacante Renato Kayzer, recém-anunciado, está regularizado e fica no banco, assim como o meio-campista Martínez. No departamento médico, estão apenas o volante Calebe e o atacante Cardona.

Como chega o Cruzeiro

O goleiro Rafael Cabral segue fora da equipe, após as falhas na Copa Sul-Americana, com Anderson novamente titular. Também fica fora o atacante argentino Dinenno, com desgaste muscular e uma fratura no nariz. Rafa Silva deve começar jogando, mas Rafael Papagaio também está na briga. O volante Matheus Pereira torceu o tornozelo esquerdo, é dúvida. Mateus Vital é a alternativa imediata, se acaso o primeiro não puder atuar.

FORTALEZA x CRUZEIRO

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: 17/04/2024 às 20h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA – RJ)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Kuscevic e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Hércules; Yago Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva, Matheus Pereira e Arthur Gomes; Rafael Papagaio. Técnico: Fernando Seabra.

