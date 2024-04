Santos não encontra interessados, e Dodô segue encostado no clube

Dodô segue encostado no Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos) Jogada10 Jogada10

Um dos poucos que permaneceram desde a queda para a Série B, o lateral-esquerdo Dodô ainda aguarda para saber o seu futuro. O Santos ainda tenta negociar o jogador, mas até agora não conseguiu encontrar interessados. Assim, ele segue encostado no CT Rei Pelé até saber se será reintegrado ao elenco ou não.

Dodô está afastado do elenco principal desde o início da temporada. O Peixe tinha três laterais canhotos disponíveis no grupo: Felipe Jonatan, Kevyson e Jorge. Por isso, o veterano recebeu o comunicado que estava livre para procurar um novo clube. Contudo, dois atletas do trio se machucaram, e o Santos decidiu reintegrar o veterano.

Dali em diante, Dodô voltou a treinar com o restante do grupo e foi inscrito no Estadual, porém, foi relacionado em apenas três partidas pelo técnico Fábio Carille e não chegou a ser utilizado em campo.

O Santos deve inscrever Dodô na Série B, muito por conta da situação de sua lateral esquerda. Afinal, Kevyson e Souza estão no departamento médico, e Felipe Jonatan está indo para o Fortaleza. Escobar, que deve chegar à Vila Belmiro em breve, ainda não pode ser inscrito por conta do transfer ban.

Assim, a tendência é que Hayner seja o titular no início da Série B e que Dodô fique como imediato. Mesmo assim, o lateral está ciente de que apenas entrará em campo em caso de última necessidade.

Dodô não gostaria de deixar o Santos

A diretoria do Peixe segue no mercado atrás de um novo clube para Dodô, mas o jogador vetou algumas sondagens e mostrou seu interesse em permanecer na Baixada Santista. O lateral está adaptado à cidade e não quer uma mudança repentina. O lateral tem contrato até dezembro de 2025 e deseja convencer a comissão técnica de que pode ser uma peça útil durante a disputa da Série B.

