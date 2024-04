Vasco pode ter retorno de Payet em clássico contra o Fluminense

Payet é o principal nome do Vasco na temporada e pode retornar no clássico - Foto: Leandro Amorim/Vasco - (crédito: - Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco pode ter um reforço de peso para o clássico contra o Fluminense, no sábado (20), às 16h (de Brasília), válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, Dimitri Payet tem avançado em sua recuperação e pode voltar antes do previsto. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o francês sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no dia 2 de abril. A previsão, portanto, era que o camisa 10 ficasse sem atuar por um mês e só tivesse condições de jogo em maio, porém, o tratamento evoluiu melhor que o esperado.

Nos últimos dias, inclusive, o jogador correu no campo do CT Moacyr Barbosa e participou de parte dos treinos com o elenco. Antes do clássico, o Cruz-Maltino mede forças com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), porém Payet não viajou com o elenco.

Em solo carioca, o meia vai seguir o cronograma de recuperação, e há chances de ele ser reintegrado de vez logo após o retorno do grupo de Bragança Paulista. Dessa forma, o atleta, de 37 anos, pode treinar na quinta e na sexta e ficaria à disposição de Ramón Díaz no sábado, no Maracanã

Por fim, cabe salientar que a lesão do francês é de de grau 1 na região. Isso significa um estiramento, que não afeta a parte estrutural do ligamento. Ao longo das semanas, o jogador realizou fisioterapia progressiva até iniciar a transição para o gramado.

