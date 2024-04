Carpini vive ‘Dia D’ para manter seu emprego no São Paulo

Carpini tem dia decisivo no São Paulo - (crédito: Foto: Nilton Fukuda/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

Thiago Carpini se prepara para viver um dos seus dias mais importantes em sua curta carreira de treinador. Nesta quarta-feira (17), o São Paulo encara o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Dependendo do resultado, o técnico pode amanhecer na quinta-feira desempregado.

Desde a derrota para o Fortaleza, no último sábado (13), o treinador está em uma verdadeira corda bamba. Conforme apurou o Jogada10, o clima, após o revés contra o Leão do Pici, era de um forte abatimento. Carpini não recebeu o apoio de nenhum nome forte do conselho do São Paulo e viu seu respaldo ir por água a baixo.

De acordo com o jornalista André Hernan, o Tricolor já estaria monitorando o mercado e tem preferência por um técnico estrangeiro, mesmo que isso aperte um pouco o orçamento do clube. A situação está tão complicada para Carpini que até mesmo uma vitória diante do Flamengo, nesta quarta-feira, não garante o treinador no cargo.

Mesmo assim, Carpini sabe que precisa entregar uma boa atuação do São Paulo para voltar a ganhar respaldo. Para o embate contra o Rubro-Negro, ele terá os retornos do lateral-esquerdo Patryck e o atacante Ferreira. Em contrapartida, James Rodriguez, com uma lesão na coxa direita, está fora.

Além disso, o Flamengo aparece na vida de Carpini no pior momento. Afinal, o clube carioca é o único time invicto da Série A no ano e tomou apenas três gols em 2024. Precisando vencer, o treinador sabe que o Tricolor Paulista vai precisar entregar o máximo para vencer a primeira na competição e ainda manter seu emprego.

