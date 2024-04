Manchester City x Real Madrid, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h Ancelotti e Guardiola







Ancelotti e Guardiola - (crédito: Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images ; OLI SCARF/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10 Manchester City ou Real Madrid? Qual dos dois gigantes avançará para a semifinal da Champions 2023/24. Afinal, às 16h (de Brasília), os rivais se enfrentam no Etihad Stadium, em Manchester, pela volta das quartas de final da competição. Como na ida, em Madri, deu empate em 3 a 3, tudo em aberto. Quem vencer segue vivo e empate leva à prorrogação e seguindo a igualdade, pênaltis. Para acompanhar esta partida, a Voz do Esporte preparou a sua cobertura com todas as informações da partida desde o pré-jogo, que começa às 15h. E assim que a bola rolar, o premiado Cesar Tavares está na narração.

Além da narração do premiado Cesar Tavares, a cobertura ainda conta com os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens do premiado Rafael Esgrilis. Ou seja, não dá pra perder nenhum detalhe. Clique na arte acima a partir das 15h e acompanhe este jogo sensacional pela Champions.

