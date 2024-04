Diretor diz que Felipe Anderson ‘perdeu dinheiro’ ao fechar com o Palmeiras

Felipe Anderson vai reforçar o Palmeiras no segundo semestre - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O diretor de futebol da Lazio, Angelo Fabiani, comentou, nesta quarta-feira (17), a saída de Felipe Anderson para o Palmeiras. Em entrevista coletiva, o dirigente revelou detalhes do contrato que o Verdão ofereceu e admitiu que o jogador perdeu dinheiro, já que a proposta dos italianos era melhor.

“Ele foi para o Palmeiras e perdeu dinheiro em relação ao que a Lazio lhe ofereceu. Oferecemos cinco anos e um salário significativo, o segundo ou terceiro mais alto do elenco”, disse Angelo Fabiani.

Além disso, o diretor também comentou que se tratou de uma decisão ”familiar e territorial”. De acordo com Angelo Fabiano, Felipe Anderson gostaria de voltar ao Brasil.

“Felipe Anderson se comportou como homem e com incrível dignidade e profissionalismo. Fizemos tudo para mantê-lo, mas quando ele se depara com escolhas familiares e territoriais não há nada que possamos fazer. Ele colocou a família no centro do projeto, recentemente teve um filho. Tiramos o chapéu para Anderson, ele é uma pessoa incrível. Ele nunca levantou problemas nem na Lazio nem em outros clubes. Ele é o filho que todos gostariam”, completou o dirigente.

A carreira de Felipe Anderson

Revelado pelo Santos, Felipe Anderson está no futebol europeu há 11 anos. Titular absoluto na Lazio, ele está em sua segunda passagem pelo clube italiano, onde chegou em 2013. Desde então, passou também pelo Porto, de Portugal, e pelo West Ham, da Inglaterra. Mas foi na equipe italiana que obteve seu maior destaque na carreira.

Pela Lazio, Felipe Anderson disputou 318 partidas e marcou 58 gols. Mesmo tendo saído do Santos com menos de 20 anos, ele também teve uma trajetória relevante pelo Peixe, onde atuou 108 vezes e balançou a rede em nove ocasiões. Em relação a títulos, ele conquistou dois Campeonatos Paulistas, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Felipe Anderson também teve passagem pela Seleção Brasileira de base. Ele fez parte do elenco que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Na ocasião, disputou quatro partidas na campanha vencedora. Já pela Lazio, faturou uma Supercopa da Itália em 2017.

