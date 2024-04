Com Rafael Cabral de saída, Cruzeiro vai atrás de Richard, do Ceará

Richard é uma das figuras do Ceará neste começo de ano - (crédito: Foto: Felipe Santos/Ceará ) Jogada10 Jogada10

Com o goleiro Rafael Cabral de saída do clube, o Cruzeiro já está indo atrás de um novo reforço para o setor: Richard, atual titular do Ceará. Ele é o principal alvo da diretoria celeste, mas a transferência pode ser tornar difícil, já que o Vozão não pretende se desfazer de seu arqueiro.

Pretendido pelo Cruzeiro, Richard foi campeão cearense por sua equipe, defendendo dois pênaltis na decisão contra o Fortaleza. Ele vem sendo titular desde o fim do ano passado, quando Fernando Miguel sofreu uma grave lesão. Até por isso, o Ceará não deve liberá-lo facilmente para a Raposa.

Aos 33 anos, Richard está no Ceará desde 2019 e já disputou 122 partidas pelo clube. Na carreira, ele passou ainda por União São João, São Paulo, América-SP, Paulista, Rio Claro, Operário-PR, Água Santa e Paraná. Neste ano, esteve presente em 11 partidas do Alvinegro: sete pela Copa do Nordeste e quatro pelo Campeonato Cearense.

Enquanto não encontra um goleiro para substituir Rafael Cabral, o Cruzeiro tem apostado em Anderson para a titularidade nos primeiros jogos do Brasileirão. O próximo é nesta quarta-feira (17), fora de casa, diante do Fortaleza.

