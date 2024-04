Davi ganha o BBB e homenagem do clube do coração

Davi é o grande vencedor do BBB 24 - (crédito: Foto: Reprodução de TV) Jogada10 Jogada10

O baiano Davi Brito levou o prêmio de R$ 2,92 milhões ao conquistar o Big Brother Brasil 2024. Ele conseguiu 60,52% dos votos e virou o homem mais jovem a vencer o reality. No entanto, ele conquistou outro prêmio.

O Bahia, clube do coração do participante, enviou um recado para ele em suas redes sociais. Afinal, o Tricolor da Boa Terra parabenizou o jovem com o prêmio.

“Ele tentou ser um #PiveteDeAço alguns anos atrás. Não rolou. Mas hoje verá que, na saída da Fonte, a Nação Tricolor vibrou com seu triunfo no BBB! Parabéns, Davi! O menino de Cajacity venceu, papá!”, diz a publicação do clube.

???? Ele tentou ser um #PiveteDeAço alguns anos atrás. Não rolou. ???? Mas hoje verá que, na saída da Fonte, a Nação Tricolor vibrou com seu triunfo no BBB! ???? Parabéns, Davi! O menino de Cajacity venceu, papá! pic.twitter.com/29DPRdyhLp — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 17, 2024

Quando Davi entrou na casa, o Bahia também pegou engajamento do BBB. Afinal, o X (antigo Twitter) da agremiação publicou que dois torcedores estavam na casa.

????? De novo, vai ter Bahêa no @bbb! E agora em dose dupla. Os tricolores Lucas Pizane e Davi Brito estão entre os participantes da edição deste ano, que acaba de estrear. Olha lá, hein! Representem bem a Nação! #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/BE8SNd12s5 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 9, 2024

Agora, Davi já poderá curtir um clássico do seu clube do coração. Afinal, no domingo (21), às 16h (de Brasília), terá Bahia e Vitória, no Barradão.

