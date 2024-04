Sport e Fluminense medem forças pela semifinal da Copa do Brasil Sub-17

Matheus Reis volta de lesão e reforça o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil Sub-17 - (crédito: - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense) Jogada10 Jogada10

A Copa do Brasil Sub-17 está na reta final e promete fortes emoções. Afinal, Fluminense e Sport medem forças nesta quarta-feira (17), às 15h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal, na Arena Pernambuco. O jogo de volta acontece na outra quarta-feira (24), no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os Moleques de Xerém estão nesta fase do torneio pelo terceiro ano consecutivo e buscam chegar à decisão. Do outro lado da chave, Cruzeiro e São Paulo também almejam um lugar na decisão, e a Raposa venceu o jogo de ida, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Pablo Santos.

Para chegar na semifinal, o Fluminense superou o CRB. Em casa, aplicou um sonoro 6 a 0, enquanto na volta, o empate sem gols sacramentou a classificação tricolor. Antes disso, a equipe carioca já havia passado pelo Porto Vitória-ES e pelo América-MG

O Leão, por sua vez, chegou novamente a esta fase da competição ao superar o Paysandu, nas quartas de finais. Na ida, vitória da equipe paraense por 2 a 1, enquanto na volta o Sport goleou por 4 a 0. Antes, o time pernambucano já havia eliminado o CSP-PB e o Ceará.

Reforço importante

O Fluminense abre o confronto reforçado pelo atacante Matheus Reis. O jogador está de volta à equipe comandada pelo técnico Felipe Canavan depois de mais de um mês longe dos gramados. Recuperado de lesão na coxa esquerda, ele viajou com o grupo para o duelo de ida da semifinal do mata-mata.

Com apenas quatro jogos pela categoria em 2024, o jovem chegou a balançar a rede uma vez, justamente, na competição na qual o clube busca o título inédito e de forma invicta. Por fim, ele marcou o gol único do primeiro embate válido pelas oitavas de final do torneio, frente ao América-MG, na Arena Gregorão, em Contagem (MG), no dia 6 de março.

