Ex-atacante do Liverpool critica Darwin Nuñez: ‘Nunca esteve no nível dos Reds’

Atacante do Liverpool, Darwin Núñez divide opiniões entre os fãs e até com personalidades do futebol. Apesar do destaque no futebol português, que lhe credenciou a se transferir para uma das principais equipes da Inglaterra, ele ainda não conseguiu convencer alguns a respeito de sua capacidade. Prova disso é que o ex-jogador José Enrique fez pesadas crítica ao uruguaio.

Em depoimento ao jornal britânico “Mirror”, o ex-atacante espanhol acredita que Darwin não tenha condições de defender os Reds.

“Núñez não está, simplesmente, ao nível que se pede no Liverpool, nem nunca esteve. É um bom jogador, gosto muito dele e os torcedores o adoram, mas não está no mesmo patamar de alguns dos melhores atacantes que atuaram na equipe”, esclareceu Enrique.

O atleta uruguaio destacou-se em sua passagem no Benfica, especialmente na temporada 21/22, quando conseguiu anotar 34 gols em 41 jogos. Assim, ele chamou a atenção do clube inglês, que desembolsou 75 milhões de euros (R$ 392 milhões na cotação do período) para contratá-lo junto aos Encarnados. Vale ressaltar que o valor da transferência pode chegar aos 100 milhões de euros (R$ 535 milhões na cotação da época)

Passagem de Darwin pelo Liverpool

Mesmo com gols importantes desde que passou a defender os Reds, Darwin ficou marcado por desperdiçar oportunidades claras de gol. Inclusive, José aponta que o atacante não cumpre uma das principais exigências da equipe vermelha. No caso, segundo ele, Núñez não tem capacidade de estar em um time que constantemente briga pelos principais títulos do país e do continente.

“Ele poderia jogar por muitas das melhores equipes da Europa, mas não é suficientemente bom para quem luta por troféus. O antigo trio atacante deles era um dos melhores do mundo, mas, agora, só têm dois goleadores. Mohamed Salah e Diogo Jota”, complementou Enrique.

O uruguaio acumula 89 partidas pelo Liverpool, com 33 gols marcados e 17 assistências. O ex-atacante espanhol José Enrique atuou pelos Reds entre 2011 e 2016, com 99 jogos, dois tentos e oito assistências, além de uma conquista da Copa da Liga, em sua primeira temporada, a 11/12.

