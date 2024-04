Flamengo pode ter dois desfalques importantes diante do São Paulo

Flamengo e São Paulo medem forças no Maracanã - (crédito: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo pode ter dois desfalques importantes no jogo diante do São Paulo. Afinal, Arrascaeta e Luiz Araújo apresentaram fadiga muscular no treino de terça-feira (16/04) e devem ser poupados na próxima rodada do Brasileirão. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

LEIA MAIS: Carrasco do São Paulo, BH pode ser trunfo do Flamengo no Maracanã

Escalação do Flamengo

Assim, Tite deve promover alterações na escalação rubro-negra. A tendência é que Allan e Bruno Henrique entrem nas vagas de Arrascaeta e Luiz Araújo, respectivamente. Com estas alterações, De La Cruz atuaria como um meia armador e teria mais liberdade para atacar.

O Flamengo, dessa forma, deve entrar em campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Allan, Pulgar, De la Cruz, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Aliás, é importante lembrar que Viña se recupera de um choque de cabeça e está cortado da partida. Além disso, Wesley e Gabigol seguem como desfalques.

Novidades do São Paulo

O São Paulo vem com força máxima para cima do Flamengo e conta com retornos importantes na lista de relacionados. Afinal, Patryck Lanza e Ferreira estão recuperados de lesão e viajaram ao Rio de Janeiro. Os jogadores tricolores, dessa forma, devem ficar como opção no banco de reservas.

Aliás, Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (17/04), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão 2024. Os comandados de Tite venceram na estreia e buscam mais uma vitória no campeonato. Os jogadores tricolores, no entanto, foram derrotados na primeira partida e correm atrás dos primeiros três pontos na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.