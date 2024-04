Botafogo x Atlético-GO: onde assitir, escalações e arbitragem

Botafogo e Atletico-GO medem forças no Estádio Nilton Santos - (crédito: Foto: Arte/Jogada10) Jogada10 Jogada10

Em busca de recuperação na tabela, Botafogo e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Os dois times foram derrotados na estreia. O Alvinegro caiu para o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Já o Dragão perdeu seu fogo diante do Flamengo, em Goiânia.

Como chega o Botafogo?

O técnico Artur Jorge vai atrás, enfim, da primeira vitória no comando da equipe. Afinal, em dois compromissos, o técnico bracarense perdeu os dois. Agora, busca evitar maiores ruídos com a torcida em seu debute no Colosso do Subúrbio. Para isso, terá, então, de mexer na equipe, sobretudo, em posições cruciais. Pablo, ex-Flamengo, pode entrar na zaga no lugar de Halter ou Bastos. Se estiver insatisfeito com o miolo, ainda pode, desse modo, improvisar o volante Barbosa por ali. Na lateral direita, a briga é entre uruguaios. Suárez e Ponte disputam a vaga. O segundo, aliás, anda “queimado” com o público alvinegro.

Romero é outro que pode entrar se o treinador minhoto entender que precisa se desfazer do 4-2-4, formação kamikaze utilizada nos dois últimos embates. Jeffinho é o mais cotado para rodar. Desse jeito, o Botafogo ficaria no 4-4-3 para enfrentar o Atlético-GO. A única ausência certa é do zagueiro Barboza, expulso por uma entrada criminosa em Matheus Pereira, do Cruzeiro, no último domingo (14), no Mineirão.

Como chega o Atlético-GO?

O Dragão vem ao Rio de Janeiro com alguns desfalques, incluindo, o técnico Jair Ventura, expulso na primeira rodada. O lateral-direito Maguinho e o zagueiro Alix cumprem suspensão após levarem, também, o cartão vermelho, contra o Rubro-Negro, no Serra Dourada. E tem mais baixas. A equipe não contará com o zagueiro Martins, lesionado. Por outro lado, o Atlético celebra os retornos do arisco lateral-direito Tubarão e do volante Roni.

Se seguir a filosofia de seu comandante, o Atlético-GO jogará atrás. Ou seja, recuado e explorando, portanto, os espaços cedidos pelo Botafogo.

Lei do ex

Autor do gol dos goianos na derrota para o Flamengo, Luiz Fernando, atacante do Atlético-GO, já defendeu o Botafogo. Pelo lado preto e branco, o volante Freitas, antes de chegar ao Mais Tradicional, defendia o Dragão.

Onde assistir?

O Premiere (TV fechada) transmite o jogo

BOTAFOGO x ATLÉTICO-GO

Segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 18/4/2024, às 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO: Gatito, Suárez (Ponte), Halter (Pablo), Bastos (Barbosa) e Hugo; Gregore, Freitas (Tchê Tchê) e Romero (Jeffinho); Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Tubarão, Pedro Henrique, Luis Felipe e Romão; Baralhas, Rhaldney (Roni), Alejo e Shaylon; Luiz Fernando e Rodríguez. Técnico: Emílio Faro.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

