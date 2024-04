Léo Pereira celebra fase no Flamengo e projeta título do Brasileirão: ‘Obsessão’

Léo Pereira em campo pelo Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

Léo Pereira vive um momento especial no Flamengo e é peça imprescindível no sistema defensivo rubro-negro. No entanto, nem sempre foi assim. O zagueiro chegou ao clube no começo de 2020 e levou tempo até se firmar como titular.

“A minha contratação veio junto de muitas expectativas. Eu vim para um elenco campeão da Libertadores, do Brasileiro. Eu vinha fazendo um ótimo trabalho no Athletico-PR. Vivi uma época de adaptação, não consegui desempenhar o meu melhor no início. Depois, com a chegada do Dorival, consegui ter uma constância e me firmar no time. Os companheiros e o Dorival foram fundamentais para que pudesse consolidar e conseguir aqueles títulos. E agora é um momento muito especial, acho que foi um dos meus melhores inícios de ano da carreira”, disse Léo Pereira ao “ge”.

Convocação para Seleção Brasileira

Léo Pereira atualmente é um dos principais zagueiros do futebol nacional. O camisa 4, dessa forma, espera ser lembrado por Dorival Júnior e conseguir uma convocação para Seleção Brasileira. Afinal, ambos trabalharam juntos no Flamengo e foram campeões da Libertadores e da Copa do Brasil.

“Eu fico feliz tanto por mim, pelo momento que eu vivi com ele (Dorival), mas por ele também, que é um paizão, um cara que veio e deixou várias amizades aqui, que fez bem para o elenco. Então a gente ficou muito feliz por ele, é um cara que merece, assim como toda a comissão dele. E fiquei feliz também pela convocação do meu parceiro Fabrício Bruno. A gente sabe o quanto ele trabalha aqui no dia a dia para poder ter essa oportunidade que teve. E eu espero um dia poder realizar esse sonho de criança, de infância, e ser lembrado pelo professor Dorival”, afirmou Léo Pereira.

Foco no Brasileirão

Em seguida, Léo Pereira fez uma projeção do Brasileirão 2024. O Flamengo não conquista um título do campeonato desde 2020. O zagueiro, na época, estava no início da sua passagem pelo clube.

“É um campeonato muito desejado por todos, muito equilibrado. Tem muitos jogos, Copa do Brasil, Libertadores… com certeza é uma obsessão nossa e a gente vai fazer de tudo para poder conquistar esse campeonato. O calendário é cheio, mas a gente tem um elenco muito qualificado. Você vê por posição, sempre tem dois ou três jogadores ali que podem dar conta do recado. A gente vai contar com todo mundo”, disse Léo Pereira.

Flamengo x São Paulo

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (17/04), diante do São Paulo, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Os jogadores rubro-negros venceram na estreia do campeonato e agora vão em busca da segunda vitória consecutiva na competição.

“A gente vai se impor, vai buscar o resultado a todo momento. Esperamos um jogo muito truncado, mais uma final, a nossa segunda final no Brasileiro, e conseguir esses três pontos que vão ser importantes para o nosso decorrer da competição”, completou Léo Pereira.

