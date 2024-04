CBF define os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada 10) Jogada10 Jogada10

A CBF sorteou nesta quarta-feira (17), os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O evento aconteceu na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A partir desta etapa da competição, os confrontos serão realizados no sistema de dois jogos, ou seja, ida e volta. As data base são 1 e 22 de maio. Aliás, o sorteio contou com presenças ilustres como o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, o ex-jogador Diego Ribas e o pentacampeão mundial, Gilberto Silva.

Na terceira fase, todos os clubes, independentemente de divisão, passam a receber a mesma cota de participação: R$ 2,2 milhões. Contudo, a classificação para as oitavas de finais vai valer R$ 3,4 milhões.

No pote 1 ficaram: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.

Já no pote 2: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

Atual campeão da competição, o São Paulo vai encarar o Águia de Marabá. Em contrapartida, o último vice-campeão Flamengo vai enfrentar o Amazonas.

Por fim, também ficou reservado três duelos de Série A já nesta fase da competição. Afinal, o Bahia vai encarar o Criciúma. Além disso, o Botafogo vai disputar uma vaga contra o Vitória e Internacional e Juventude fazem um clássico gaúcho no torneio nacional.

Confira todos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Grêmio x Operário-PR

Bahia x Criciúma

Fluminense x Sampaio Corrêa-MA

Red Bull Bragantino x Souza-PB

Cuiabá x Goiás

Botafogo x Vitória

Fortaleza x Vasco

Flamengo x Amazonas

São Paulo x Águia de Marabá-PA

Palmeiras x Botafogo-SP

Athletico x Ypiranga-RS

Internacional x Juventude

Ceará x CRB-AL

Corinthians x América-RN

Atlético-GO x Brusque

Atlético-MG x Sport

