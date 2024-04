Pablo é relacionado para partida entre Botafogo e Atlético-GO

Pablo treinando pelo Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

Pablo está próximo de realizar sua estreia pelo Botafogo. O zagueiro, afinal, está relacionado para partida diante do Atlético-GO. O defensor é um dos reforços da diretoria alvinegra para temporada, mas ainda não disputou nenhum jogo pelo clube em 2024. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Chegada ao Botafogo

Após disputar duas temporadas pelo Flamengo, Pablo chegou ao Glorioso por empréstimo em fevereiro de 2024. O zagueiro, no entanto, sofreu uma lesão na coxa direita durante os seus primeiros treinos no clube. O defensor, dessa forma, ficou afastado dos gramados.

Pablo, no entanto, agora está recuperado da lesão e pode realizar sua estreia pelo Botafogo. A apresentação oficial do zagueiro alvinegro está marcada para acontecer nesta quarta-feira (17/04), às 17h, no Nilton Santos. O defensor tem contrato no clube até o fim de 2024.

O Glorioso entra em campo nesta quinta-feira (18/04), diante do Atlético-GO, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão 2024. Os jogadores alvinegros, dessa forma, vão em busca da primeira vitória no campeonato.

