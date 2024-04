Al-Hilal perde do Al Ain e vê série de 34 vitórias seguidas acabar

Al-Hilal foi superado pelo Al-Ain e se complicou na Liga dos Campeões da Ásia - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Hilal) Jogada10 Jogada10

Chegou ao fim a sequência de 34 vitórias consecutivas do Al-Hilal. Nesta quarta-feira (17), o Al Ain goleou por 4 a 2, no Estádio Hazza bin Zayed, em Al Ain. O jogo foi válido pela partida de ida da Liga dos Campeões da Ásia.

Calendário

Agora, o duelo da volta ocorre na próxima terça-feira (23), na Kingdom Arena, na cidade de Riadi, na Arábia Saudita.

O jogo

Dentro do seu estádio, o Al Ain, time que é comandado por Hernán Crespo, não tomou conhecimento e ligou o seu modo pressão pela vitória. Em pouco mais de 38 minutos da etapa inicial, a equipe da casa abriu 3 a 0 com direito a hat-trick de Soufiani Rahimi.

SEGUNDO TEMPO E REAÇÃO DO AL-HILAL

A reação do Al-Hilal veio no início do segundo tempo com o brasileiro Malcom. Porém, quando tudo indicava a busca por um empate, o a equipe árabe tomou mais um baque. Desta vez, Alejandro Romero impediu qualquer reação e ampliou: 4 a 1.

Antes de o jogo encerrar, o time de Jorge Jesus diminuiu o prejuízo com Al-Dawsari e manteve vivo o sonho de chegar a decisão continental.

