Camisas do Vasco que homenagearam Roberto Dinamite vão à leilão

Foi com a frase “Valeu, Roberto” que os jogadores Cruz-Maltinos estrearam no Brasileirão-2024, no último domingo (14), na vitória do Vasco sobre o Grêmio, em São Januário. A homenagem foi em alusão aos 70 anos do maior ídolo do Gigante da Colina, Roberto Dinamite.

E as camisas comemorativas, autografadas pelos titulares, estão sendo leiloadas no site da Play For a Cause (www.play.foracause.com.br) até a próxima quarta (24). O objetivo da ação é, dessa forma, angariar recursos para a Barreira do Vasco, comunidade próxima ao estádio e que Dinamite tanto amou e apoiou.

São, então, 11 camisas em exposição, com lances iniciais de R$ 900. A frase “Valeu, Roberto”, estampada na parte frontal da nova camisa vascaína, é, aliás, uma referência ao modelo utilizado pelo Vasco no jogo que marcou a despedida do lendário camisa 10, diante do La Coruña (ESP), em 1993.

O ídolo é, até hoje, o maior artilheiro da história da equipe carioca, de todos os clássicos do Rio de Janeiro e da história do Campeonato Brasileiro.

“É incrível ver como o esporte pode unir as pessoas em torno de uma causa tão nobre. Essa homenagem ao Roberto Dinamite e a iniciativa de leiloar as camisas comemorativas são exemplos do poder transformador do futebol. Estamos orgulhosos de contribuir para a comunidade próxima ao estádio e honrar o legado de um verdadeiro ícone vascaíno. Juntos, podemos fazer a diferença”, comenta André Goerges, fundador e CEO da Play For a Cause.

