Roberto Firmino põe mansão de R$ 30 milhões à venda em Liverpool

Casa de Roberto Firmino está à venda por quase R$ 30 milhões - (crédito: Foto: Divulgação /Rightmove) Jogada10 Jogada10

Nove meses depois de deixar Liverpool rumo à Arábia Saudita, o atacante Roberto Firmino colocou à venda a mansão onde morou na cidade inglesa.

O preço? Segundo o jornal “The Mirror”, sua ex-casa estaria custando a bagatela de 4,5 milhões de libras esterlinas (R$ 29,4 milhões no câmbio atual). A mansão, localizada no condado de Merseyside, é ocupada com seis quartos, sete banheiros, uma sala de massagem e um cinema privado, além de uma piscina coberta.

LEIA MAIS: CBF define os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Firmino chegou no Liverpool em 2015, quando comprou o imóvel. Viveu por lá durante oito anos – período de sua passagem pelos Reds. Ídolo da torcida, ele marcou 111 gols em 362 jogos, conquistando os sonhados títulos da Liga dos Campeões (2018/19) e da Premier League (2019/20), além do Mundial de Clubes (2019), com direito a gol do título.

Depois, Firmino foi um dos jogadores a atuar na Europa que resolveram se aventurar na Liga Saudita. Sem contrato, ele fechou com o Al-Ahli, da Arábia Saudita para ser, assim, um dos principais craques do time, que conta com Mendy, Kessié, Mahrez, entre outros. Até agora, porém, só marcou seis gols em 27 jogos pelo time, terceiro lugar no Sauditão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.