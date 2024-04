Bayern de Munique vence o Arsenal e está na semi da Champions

Bayern de Munique segurou as investidas do Arsenal e avançou na Champions League - (crédito: Foto: Odd Andersen/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira (17), o Bayern de Munique venceu o Arsenal por 1 a 0, na Allianz Arena. O placar a favor dos bávaros colocou o time de Tomas Tuchel na semifinal da Uefa Champions League.

Na próxima fase, o Bayern de Munique encara o vencedor do jogo entre Manchester City e Arsenal. Do outro lado da chave, PSG e Borussia Dortmund estão garantidos entre os quatro.

PRIMEIRO TEMPO

Apesar de atuar fora da sua casa, o Arsenal se lançou ao ataque na busca pelo gol e impedia os avanços do Bayern no campo ofensivo.

Na melhor oportunidade dos Gunners, Havertz pegou firme o cruzamento rasteiro e Neuer conseguiu encaixar a finalização. Antes do intervalo, o arqueiro alemão também fez ótima intervenção em chute de fora da área para segurar o marcador.

SEGUNDO TEMPO E GOL DO BAYERN DE MUNIQUE

Na etapa final o Bayern de Munique mudou a sua postura. Tomas Tuchel colocou a equipe no ataque e a pressão parecia questão de tempo para surtir efeito.

Aos 18 minutos a Allianz Arena explodiu. Após cruzamento da esquerda, Kimmich apareceu sozinho na grande área para balançar a rede, 1 a 0.

No prejuízo, o Arsenal tentou buscar a igualdade, mas o nervosismo na hora de criar as jogadas atrapalhou o time comandado por Mikel Arteta. Sem criatividade, os Gunners também apostaram na bola area, mas sem sucesso. O Bayern segurou as investidas e saiu com a classificação.

