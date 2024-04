Cristiano Ronaldo vai receber fortuna da Juventus; entenda

Cristiano Ronaldo ganhou ação da Juventus na Justiça da Itália - (crédito: Foto: Isabella Bonotto/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O atacante Cristiano Ronaldo venceu uma batalha na Justiça da Itália contra a Juventus. O clube de Turim vai pagar 10 milhões de euros (R$ 55,4 milhões) de salários atrasados ao jogador, que não foram pagos durante a pandemia de Covid-19, em 2020.

Segundo a informação do jornal “Gazzetta dello Sport”, além da parte salarial, a Vecchia Signora terá que arcar com os custos com advogados do jogador.

Vale citar, que inicialmente, Cristiano Ronaldo solicitou 19,5 milhões de euros (R$ 106,1 milhões) pelos atrasos, mas ficou com quase a metade do valor.

Covid-19

A dívida da Juventus com o craque português teve início durante a pandemia de Covid-19. Na ocasião, para honrar com seus compromissos, os diretores pediram uma redução salarial aos jogadores.

Apesar dos esforços para deixar tudo em dia, o clube italiano não conseguiu honrar seus compromissos financeiros na totalidade.

Cristiano Ronaldo na Juventus

Após brilhar no Real Madrid, Cristiano Ronaldo trocou a Espanha pela Itália e aceitou a proposta da Juventus. Em três temporadas (2018 a 2021), ele disputou 134 jogos, marcou 101 gols e conquistou cinco títulos, sendo dois deles, o scudetto.

Sem conquistar a Champions League pelo time italiano, o português deixou a velha bota e acertou com o Manchester United. Atualmente, ele veste as cores do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.