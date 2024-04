Grêmio despacha Athletico-PR e vence a primeira no Brasileirão-2024

JP Galvão, do Grêmio, disputa a bola com Thiago Heleno, zagueiro do Athletico-PR - (crédito: Foto: Divulgação/Athletico) Jogada10 Jogada10

O Grêmio se recuperou da derrota para o Vasco na estreia do Brasileirão e, nesta quarta-feira (17/4), mostrando bom futebol, venceu o Athletico-PR na Arena gremista, em Porto Alegre, por 2 a 0. Cristaldo e Solteldo fizeram os gols do heptacampão gaúcho. A surpresa positiva nos gremistas foi a atuação muito segura de Dodi. Mas a negativa foi a pequena presença da torcida. Afinal, apenas 13.541 pagantes.

Assim, os gremistas somam seus primeiros três pontos. O Furacão, que era o líder após a primeira rodada pelo saldo (fez 4 a 0 no Cuiabá) para nos três pontos e dá adeus à ponta. O Furacão vinha de oito vitórias seguidas.

Boa, Cristaldo!

O Grêmio estava com pouca organização tática nos primeiros minutos. Com isso, o Athletico, bem postado, começou melhor, perdendo inclusive a primeira a chance do jogo. Apesar disso, o time gaúcho encaixou grande jogada aos 18 minutos, com Pavón cruzando para o arremate certeiro de Cristado. Este gol mudou o jogo. Pois o Grêmio melhorou muito. Afinal, passou a dominar e só não ampliou por causa de duas belas defesas do goleiro Bento. O Athletico só voltou ao jogo a partir dos 25 minutos. Quase empatou num chute de Julimar. Depois dos 35 minutos, bastante equilíbrio. Mas sem movimentação no placar.

Grêmio amplia

No segundo tempo, logo aos seis minutos, uma boa jogada na direita de Villasanti encontrou Soteldo desmarcado. O venezuelano mandou para a rede, ampliando para o Grêmio. Os gremistas seguiram imperando em campo. Bento fez duas boas defesas e JP Galvão perdeu ótima oportunidade, tudo antes dos 25 minutos. Porém, na reta final, com as muitas mudanças, o jogo perdeu em intensidade. Mas o Grêmio sustentou o resultado. Enfim, os primeiros pontos.

GRÊMIO 2X0 ATHLETICO

2ª rodada da Série A do Brasileirão-2024

Data: 17/4/2024

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público presente: 13.541

Público pagante: 13.236

Renda: R$ 666.343,00

GRÊMIO: Marchesín; Fabio, Geromel, Gustavo Martins e Cuiabano; Villasanti, Dodi (Natã, 38’/2ºT) e Cristaldo (Nathan Fernandes, 29’/2ºT); Pavón (Gustavo Nunes, 11’/2ºT), Soteldo (Du Queiróz, 38’/2ºT)e JP Galvão (Everton Galdino, 29’/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi.

ATHLETICO: Bento; Madson (Léo Godoy, Intervalo), Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho (Zapelli, 17’/2ºT), Erick e Julimar (Zé Vitor, Intervalo); Cuello (Alex Santana, 31’/1ºT), Canobbio e Mastriani. Técnico: Cuca.

Gols: Cristaldo, 18’/1ºT (1-0); Soteldo, 6’/2ºT (2-0)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa (Fifa-CE) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)

VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)

Cartões amarelos: Gustavo Martins (GRE); Alex Santana, Esquivel, Zé Vitor (ATH)

