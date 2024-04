Canobbio diz que Athletico não aproveitou os espaços

Canobbio em ação na partida contra o Grêmio pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Divulgação/Athletico-PR ) Jogada10 Jogada10

Logo após a derrota do Athletico para o Grêmio por 2 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Canobbio lamentou as chances desperdiçadas na Arena do Grêmio. Ele disse que a equipe comandada pelo técnico Cuca irá buscar ‘coisas grandes’ e, para isso, pontos fora de casa são fundamentais.

“Temos que continuar a trabalhar. O jogo foi de muita trocação, não conseguimos aproveitar os espaços”, reconheceu o meia-atacante, enfatizando que o time vai precisar virar esse jogo nos próximos desafios.

“Temos que tomar esse jogo como referência para não acontecer de novo. Queremos coisas grandes e temos que buscar pontos fora de casa”.

O uruguaio assumiu, portanto, que o time esteve abaixo do que poderia. Afinal, embora tenha começado o jogo mais bem postado – perdendo, inclusive, a primeira chance de gol – o Furacão deixou o Grêmio assumir o protagonismo. O time gaúcho encaixou bem ainda no primeiro tempo e foi dominante na etapa final.

O segundo tempo, por sinal, já começou com os gaúchos afinados. Assim, logo aos seis minutos, uma boa jogada de Villasanti facilitou a vida de Soteldo, que mandou para a rede, ampliando para o Grêmio.

Com o resultado, o Tricolor soma os primeiros pontos no campeonato e sobe para a sétima colocação. Já o Furacão cai para sexto. Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Cuiabá, no sábado, às 18h30. No dia seguinte, o Athletico enfrenta o Internacional, às 16h, na Ligga Arena.

