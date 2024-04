Rodrygo, carrasco do City: ‘Me sinto bem jogando contra eles’

Rodrygo celebra o seu gol para o Real Madrid - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Rodrygo mais uma vez foi um carrasco para o City. Afinal, nesta quarta-feira (17/4), no 1 a 1 no tempo normal no Etihad, foi dele o gol espanhol. O jogo foi para prorrogação e pênaltis e deu os Merengues 4 a 3, que avançaram para a semifinal, eliminado os atuais campeões. No fim da partida, Rodrygo brincou com a fama de carrasco.

“Realmente é um adversário que eu me sinto bem jogando, as coisas têm dado certo, então já é a segunda vez que faço gol neles, a gente pode eliminar eles, então tô muito feliz com o trabalho da minha equipe. A gente mostrou muita força e soube sofrer em muitos momentos do jogo”, disse à TNT.

Só que o Real passou um sufoco muito grande no segundo tempo. Praticamente um ataque contra defesa:

” A gente sabia que teria parte do jogo que a gente ia sofrer um pouco mais, que teria que baixar um pouco mais a linha, mas nosso plano de jogo era como foi no primeiro tempo. Eles controlariam, mas nos contra-ataques iríamos assustá-los. O segundo a gente parou de jogar e aí ficou mais difícil. Porém, mais uma vez, mostramos quem é o Real Madrid e não importa se a gente vai sofrer ou não, no final a gente vai passar”.

Rodrygo e o Bayern

Agora o duelo é com o Bayern, outro supercampeão. Como Rodrygo analisa estra semifinal?

“Uma semifinal de Champions muito difícil, assim como foi contra o City. Mas vamos manter a concentração nos dois jogos. Descansar agora, a gente tem um clássico que a gente quer vencer pra ficar mais perto da Liga e então é focar no que vem” disse Rodrygo, lembrando que no domingo o Real terá o “El Clasico” diante do Barcelona pela frente.

