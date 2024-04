Atlético sai na frente, mas cede empate ao Criciúma na Arena MRV

Gustavo Scarpa fez o gol do Atlético no empate com o Criciúma - Foto: Pedro Souza / Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

O Atlético decepcionou no primeiro jogo como mandante no Brasileirão. O Galo empatou com o Criciúma por 1 a 1, nesta quarta-feira (17), na Arena MRV, pela 2ª rodada, e agora soma dois empates na competição. O time mineiro saiu na frente com Gustavo Scarpa no primeiro tempo, no entanto, viu Matheusinho igualar o placar para os catarinenses na etapa final.

Com o resultado, o Atlético segue sem vencer no Brasileirão. Agora, soma dois pontos e ocupa o 13º lugar. Já o Criciúma, por sua vez, é o 14º colocado, também com dois pontos. Na próxima rodada, o Galo tem clássico com o Cruzeiro, sábado (20), às 21h (de Brasília), na Arena MRV, pela 3ª rodada, enquanto o Tigre volta a campo contra o Vasco, dia 27, no Rio de Janeiro, pela 4ª rodada.

Galo brilha em meio ao apagão da Arena MRV

No primeiro jogo em casa no Brasileirão, o Atlético começou muito bem. Diante da própria torcida, o Galo se impôs e dominou a partida desde o início. Afinal, foram 11 finalizações contra apenas uma do Criciúma. Entretanto, falhava na pontaria. Por volta dos 30 minutos, a luz caiu na Arena MRV e o duelo ficou paralisado por cerca de 10 minutos. Quando a bola voltou a rolar, Gustavo Scarpa colocou o pé na forma e abriu o placar aos 39.

Criciúma cresce e arranca empate

O panorama na etapa final foi bem diferente. Afinal, o Criciúma cresceu na partida e incomodou o Atlético. Se no primeiro tempo o time catarinense não finalizou, resolveu abrir a caixa de ferramentas no segundo. Fellipe Mateus tirou tinta da trave em chute de fora da área na primeira grande chance. Porém, Matheusinho não perdoou quando uma bola cruzada da direita o encontrou na segunda trave. O Galo, que pouco fez, tentou pressionar no fim, mas sem efetividade.

Atlético 1 x 1 Criciúma

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17/04/2024

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Atlético: Everson; Saravia, Igor Rabello, Maurício Lemos e Rubens (Guilherme Arana, min. 9’/1ºT); Otávio, Alan Franco, Igor Gomes (Zaracho, min. 20’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Alisson, min. 34’/2ºT); Hulk (Vargas, min. 34’/2ºT) e Paulinho (Cadu, min. 33’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito

Criciúma: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia (Wilker Ángel, min. 42’/2ºT) e Marcelo Hermes; Higor Meritão, Barreto (Baltasar Barcia, min. 32’/2ºT), Fellipe Mateus (Eliédson, min. 42’/2ºT), Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke, min. 19’/2ºT) e Trauco; Bolasie (Matheusinho, min. 33’/2ºT). Técnico: Claudio Tencati

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Gustavo Scarpa, aos 39′ do 1ºT (1-0); Matheusinho, aos 38′ do 2ºT (1-1)

Cartões amarelos: Guilherme Arana e Alan Franco (CAM); Rodrigo, Marcelo Hermes e Higor Meritão (CRI)

