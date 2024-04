Rubens sofre lesão no joelho e preocupa Atlético

Rubens sofreu uma entorse no joelho esquerdo - Foto: Pedro Souza / Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

O técnico Gabriel Milito terá um problema para solucionar nos próximos dias. Afinal, o lateral-esquerdo Rubens sofreu uma lesão aos seis minutos do primeiro tempo do empate com o Criciúma por 1 a 1, nesta quarta-feira (17), na Arena MRV, pela 2ª rodada do Brasileirão. Dessa forrma, o jogador saiu de campo chorando e virou preocupação.

Veja as atuações do Atlético contra o Criciúma!

Após deixar o gramado em prantos, Rubens foi avaliado no vestiário da Arena MRV. Assim, foi detectado que o lateral-esquerdo sofreu uma entorse no joelho esquerdo. O Atlético informou que o jogador será reavaliado nesta quinta-feira (18) e fará exames complementares para saber a gravidade da lesão.

O Atlético empatou com o Criciúma por 1 a 1 e segue sem vencer no Brasileirão. Dessa forma, soma dois pontos em duas rodadas e ocupa o 13º lugar. O Galo volta a campo no próximo sábado (20), às 21h (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Arena MRV, pela 3ª rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.