Cuca assume responsabilidade por derrota do Athletico para o Grêmio

Na noite desta quarta-feira (17), o Athletico foi até Porto Alegre enfrentar o Grêmio e saiu de lá com uma derrota por 2 a 0 pela segunda rodada do Brasileirão. O técnico Cuca lamentou as chances desperdiçadas e assumiu a responsabilidade, embora tenha afirmado que sete ou oito jogadores não foram bem.

“Poderíamos ter saído na frente e viraria outro jogo. Uma chance muito clara (do Cuello). Na jogada seguinte, tomamos o gol. Aí você entra no jogo do Grêmio, que quer o contra-ataque a todo custo. Fica um jogo completamente atípico. Geralmente, quando faz um jogo bom, você tem sete jogadores que vão bem. Hoje foi o contrário. Não tivemos bem sete ou oito jogadores. Quando acontece o time tecnicamente mal, o técnico é o maior responsável”, acrescentou.

“Se você ganhar domingo, já volta tudo, você já pode pegar a liderança de novo dependendo dos resultados. Mas não é assim. Você não vai ganhar todas as partidas, mas temos que retomar nossas características para ter vitórias fora de casa também”, finalizou.

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho soma os primeiros pontos no campeonato e sobe para a sétima colocação. Já o Furacão cai para sexto. Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Cuiabá, no sábado, às 18h30. No dia seguinte, o Athletico enfrenta o Internacional, às 16h, na Ligga Arena.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão-2024

