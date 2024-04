Flamengo bate São Paulo no Maracanã e lidera o Brasileirão

Luiz Araújo é celebrado após fazer o primeiro gol do Flamengo sobre o São Paulo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

Deu Flamengo no clássico desta 4ª feira (17/4) pela segunda rodada do Brasileirão-2024. Fazendo um bom jogo, mas perdendo muitas oportunidades, o time abriu dois gols de frente, mas levou um fortuito na reta final. Dessa forma, acabou acordando o Tricolor paulista (que fazia jogo muito fraco). Luiz Araújo, num golaço e De la Cruz marcaram para os cariocas neste 2 a 1. O São Paulo marcou com Ferreirinha.

Com seis pontos, o Flamengo fecha a rodada dividindo a liderança com o Internacional, mas em primeiro lugar pelo número de gols marcados. É a primeira vez desde a última rodada do Brasileirão-2020 que o time fecha a rodada na frente. Já o São Paulo soma a sua segunda derrota, é um dos últimos. E o treinador Thiago Carpini está cada vez mais a perigo.

Golaço põe o Fla na frente

O Flamengo foi mais objetivo. Tanto que neste primeiro tempo – em que teve ligeiramente mais a posse (51%) e finalizações ( 5 a 3) – ofereceu bem mais perigo. O Tricolor paulista se mostrava desorganizado, tentando chuveirinhos. No único lance em que levou a melhor sobre a defesa do Flamengo, Calleri cabeceou sem perigo. Tirando isso, um chute de fora da área bem defendido por Rossi e nada mais.

Já o Flamengo tinha em De la Cruz um bom criador, atuando mais à frente já que Arrascatea foi poupado e estava no banco. E se Cebolinha logo saiu machucado aos 11, quem entrou em seu lugar, Luiz Araújo, teve estrela. Aos 19, recebeu de De La Cruz, passou por Michel Araújo e fez um golaço de fora da área. Pedro e De La Cruz tiveram chance para ampliar, mas não tiveram sucesso.

Flamengo deita e rola

O que se viu no segundo tempo foi um São Paulo inoperante e o Rubro-Negro mandando em campo. Aos sete, Bruno Henrique obrigou Rafael a fazer grande defesa. Quase em seguida, em um dos muitos erros de saída de bola do São Paulo, o Fla a retomou e Pedro, em grande jogada, chutou para defesa parcial de Rafael. Mas nos pés de De La Cruz. 2 a 0 fácil, fácil, mole. O Mengo seguiu em cima, não ampliando por causa de boas defesas de Rafael.

O São Paulo estava nocauteado em campo quando, aos 34, Alisson cruzou e Ferreirinha se antecipou a Varela para fazer o gol que deu alguma esperança para o time paulista tentar arrancar um empate que parecia improvável. Mas, apesar de alguns sustos, o Rubro-Negro sustentou o triunfo e quase ampliou com um gol de Pulgar (nova defesa de Rafael). Assim, fechará a rodada na ponta do Brasileirão. Após quase quatro anos.

FLAMENGO 2X1 SÃO PAULO

Brasileirão-2024 – Segunda rodada

Data: 17/4/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 48.103

Público pagante: 45.116

Renda: R$ 2.496.042,50

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Igor Jesus, 35’/2ºT) e De La Cruz (Victor Hugo, 31’/2ºT); Everton Cebolinha (Luiz Araújo, 11’/1ºT), Bruno Henrique (Gerson, 31’/2ºT) e Pedro. Técnico: Tite.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Erick, Intervalo), Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius, Pablo Maia (Juan, 45’/2ºT), Alisson, Michel Araújo (Ferreirinha, Intervalo) e Wellington; Luciano e Calleri (André Silva, 12’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.

Gols: Luiz Araújo, 19’/1ºT (1-0)

Árbitro: Anderson Daronco (RS/FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS/FIFA) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS/FIFA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Fabrício Bruno (FLA); Igor Vinícius, Luciano (SAO)

