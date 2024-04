Milito lamenta tropeço e falta de eficiência do Atlético

Milito lamentou a falta de eficiência do Atlético contra o Criciúma - Foto: Pedro Souza / Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

Faltou pontaria. O Atlético dominou a partida, mas empatou com o Criciúma por 1 a 1, nesta quarta-feira (17), na Arena MRV, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Galo frustrou a torcida no primeiro jogo como mandante e segue sem vencer na competição. O técnico Gabriel Milito lamentou a falta de eficiência da equipe.

“Estou contente com o rendimento da equipe, mas faltou matar a partida quando tivemos situações. É uma pena, realmente, o empate. Não o considero justo, mas é o futebol. O domínio precisa ser traduzido em eficácia”, disse Gabriel Milito.

O Atlético finalizou 22 vezes, sendo apenas seis finalizações no alvo. O número, inclusive, é maior do que todas as chances do Criciúma na partida (apenas cinco). Porém, o Galo permitiu o empate na etapa final.

Com o empate, o Atlético agora soma dois pontos e ocupa o 13º lugar. O Galo volta a campo no próximo sábado (20), às 21h (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Arena MRV, pela 3ª rodada.

