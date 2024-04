Abel Ferreira diz que Palmeiras não se sente em casa na Arena Barueri

Abel Ferreira lamentou pouca efetividade do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O técnico Abel Ferreira lamentou a derrota do Palmeiras para o Internacional nesta quarta-feira. Mas não foi só isso. O português também contestou o fato de jogar na Arena Barueri e comparou o estádio com o Allianz Parque, casa alviverde. O lusitano afirmou que o time sente e que a torcida é menos participativa no local, utilizado por conta de um show no antigo Palestra Itália.

“Foram 18 chutes (para o Palmeiras) contra cinco. Acho que não fomos tão criativos no primeiro tempo, mas o esforço que fizemos no último jogo ia se pagar caro. Precisávamos de mais energia dos torcedores. Não estamos em casa e não é igual. Não é esse o motivo, mas precisamos da energia. Jogar no nosso estádio é diferente, a energia é diferente, o adversário sente o barulho diferente. A gente já sabia e isso não dá para alterar”, disse Abel.

O comandante palmeirense analisou ainda a atuação e disse que o resultado não foi justo. Por outro lado, contudo, Abel Ferreira reconheceu que o time alviverde não conseguiu ser tão efetivo para buscar o gol.

"Futebol tem três resultados e temos que lidar bem com eles. É pedreira para nós e para eles. Se eu acho o resultado justo hoje? Não. Mas isso pouco importa. No primeiro tempo, nosso adversário foi mais efetivo. Se pegar o cronômetro e ver o tempo útil de jogo vão ver. Criamos o mesmo que o nosso adversário. É uma competição de regularidade", afirmou.