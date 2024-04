Renato Gaúcho elogia atuação do Grêmio e rebate críticas: ‘O momento é ótimo’

Renato Gaúcho em ação pelo Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

Após a vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Athletico pela segunda rodada do Campeonato0 Brasileiro, Renato Gaúcho elogiou a postura da equipe e definiu que o momento é “ótimo”, rebatendo as últimas críticas pelos maus resultados nas estreias pela Libertadores e Brasileirão. O técnico tricolor chegou a pedir calma aos torcedores.

“Vocês (imprensa) colocam o momento como conturbado, mas o momento do Grêmio é ótimo. Há dez dias o Grêmio foi hepta. Entramos para a história. Concordo que precisamos melhorar. Perdemos um jogo da Libertadores que não podíamos em casa, na estreia perdemos. Da noite para o dia o Grêmio é o City ou Barcelona, que não pode perder. O Grêmio não tem plantel para ser campeão do mundo. Tropeços vão ocorrer. O que peço ao torcedor é calma”, frisou.

“Não é só o Grêmio que tropeça. Se a cada vez que tiver derrota a torcida pegar no pé de A, B ou C. Não posso ser um gênio, se bem que sou às vezes. A cada três dias, como colocar o mesmo time pra jogar? Por não ter poupado eu perdi dois ou três. O Grêmio não tem um plantel que se dá ao luxo de colocar dois times pra colocar em campo”, completou.

Renato valoriza Grêmio e adversário

Por fim, o comandante gremista analisou o triunfo diante do Athletico, ressaltando a qualidade do adversário desta quarta-feira.

Com o resultado, o Tricolor soma os primeiros pontos no campeonato e sobe para a sétima colocação e na próxima rodada, recebe o Cuiabá, no sábado, às 18h30, na Arena do Grêmio.

