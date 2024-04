Que lindo! Torcida do Flamengo faz mosaico em homenagem a Ziraldo

Mosaico da torcida do Flamengo em homenagem a Ziraldo - (crédito: Foto: Reprodução Twitter ) Jogada10 Jogada10

Antes do ínicio do duelo entre Flamengo e São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a torcida rubro-negra fez uma bela homenagem a Ziraldo. O escritor foi ilustre torcedor do Mengão e morreu no dia 6 de abril, aos 91 anos. Criador de “Menino Maluquinho’, entre outras obras, Ziraldo foi um dos maiores cartunistas do país.

Na arquibancada do Maracanã, a ilustração levada pelos torcedores mostrava ,em 3D, o desenho do Urubu rubro-negro feito por Ziraldo, com os dizeres “Flamenguista é assim: alegre e de bem com a vida”.

Confira como o mundo do futebol se despede de Ziraldo

Ziraldo teve história de sucesso na Comunicação

Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932, em Caratinga (MG) e era o mais velho de sete irmãos. O nome dele, aliás, é a combinação dos nomes dos pais: Zizinha (mãe) e Geraldo (pai). Sua primeira publicação aconteceu logo aos seis anos, no jornal “Folha de Minas”. Ele se formou na Faculdade de Direito de Minas Gerais, em Belo Horizonte. No entanto, sempre atuou na comunicação.

Muitas obras de Ziraldo se destinavam ao público infantil, mas também contavam com a admiração de adultos. E o cartunista mineiro também tinha um posicionamento político. Afinal, ele foi um dos fundadores de “O Pasquim”, que fez sucesso nos anos 70 e 80, deixando uma marca histórica na luta contra a ditadura militar no Brasil.

Com a vítória por 2 a 1, o Flamengo soma seis pontos e fecha a rodada dividindo a liderança com o Internacional, mas em primeiro lugar pelo número de gols marcados. É a primeira vez desde a última rodada do Brasileirão-2020 que o time fecha a rodada na frente. No próximo domingo, às 16h, o Rubro-Negro vai enfrentar o Palmeiras, na Allianz Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.