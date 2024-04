Após vitória no Brasileiro, Bruno Henrique se declara ao Flamengo

Bruno Henrique em ação pelo Rubro-Negro diante do Tricolor Paulista, no Maracanã - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

Um dos destaques da vitória do Flamengo sobre o São Paulo nesta quarta-feira (17), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique fez questão de se declarar ao clube carioca. Desde 2019 no elenco, o atacante vem sendo bastante utilizado pelo técnico Tite nos últimos jogos.

“Vou dizer mil vezes: com o carinho que tenho por essa torcida e eles por mim, é gratidão sempre por estar no maior clube. Fico feliz de estar podendo dar o meu melhor em campo, jogando de titular ou entrando durante as partidas”, disse o camisa 27.

Bruno Henrique parabeniza elenco

Sobre a partida, Bruno Henrique lamentou algumas chances desperdiçadas, mas comemorou o fato da equipe ter sustentado a vitória e saído do Maracanã com os três pontos.

“Parabéns mais uma vez para a equipe, jogo difícil contra uma equipe que vai brigar pelo campeonato. E conseguimos suportar super bem. Fizemos um grande jogo, marcamos dois gols e poderíamos ter feito mais uns dois, mas a defesa do São Paulo foi muito bem. Parabéns para nós por mais esses três pontos, sabemos que o Campeonato Brasileiro é difícil, não tem jogo fácil. Então é importante pontuar dentro de casa para podermos sonhar com esse campeonato”, completou o atacante.

Com seis pontos, o Flamengo fecha a rodada com a mesma pontuação do Internacional, mas na liderança em razão do número de gols a favor. É a primeira vez desde a última rodada do Brasileirão-2020 que o Rubro-Negra fecha a rodada na ponta da competição por pontos corridos.

No próximo domingo, às 16h (de Brasília), o Flamengo desafia o Palmeiras, no Allianz Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

