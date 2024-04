Tite celebra vitória e já projeta duelo contra Palmeiras: ‘Muito fortes’

Bruno Henrique foi um dos destaques da partida no Maracanã - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o São Paulo nesta quarta-feira (17), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, Tite disse que ficou com um sentimento de que a equipe poderia ter aumentado. Além disso, o comandante comentou sobre a sequência de jogos e a questão fisiologica do elenco.

“O sentimento era de que poderíamos ter transformado o terceiro gol. Lamentar o desempenho, porque o placar poderia ter sido mais elástico”, iniciou o treinador.

Foco inicial de Tite é no G4

Perguntado sobre o próximo adversário, o Palmeiras, Tite elogiou a equipe paulista e revelou que o planejamento do clube é se manter entre os quatro primeiros colocados durante boa parte da competição para poder definir o título nas dez últimas rodadas.

“O Palmeiras é muito forte, não à toa é o bicampeão brasileiro. Temos uma ideia do que podemos aproveitar, vamos aprofundar nessa sequência dos dias. E, desse modo, buscar os três pontos em todas as rodadas. Precisamos ficar no G4, para, nas dez últimas rodadas, definir o título. Esse é o nosso planejamento”, explicou o comandante rubro-negro.

Ao ser perguntado sobre a sequência pesada de jogos nas próximas semanas, o treinador não escondeu que inevitavelmente precisará poupar alguns atletas em determinados momentos.

“Primeiro, temos que preparar para o sintético, depois, para a altitude. Se vamos poupar ou não, veremos antes da viagem. Eu não quero poupar, mas podemos ter a necessidade. Sei que a torcida quer todos os títulos, mas isso é humanamente quase impossível. Vai chegar um momento que vamos precisar decidir. Não é de preferir, nem abrir mão. Não queremos expor os atletas a altos riscos de lesão. Vamos avaliar isso jogo a jogo. Temos o aspecto físico do atleta, fisiológico, o relato do atleta. Claro que no final eu decido. O desempenho está sempre sendo cobrado na alta performance”, completou.

Com seis pontos, o Flamengo fecha a rodada com a mesma pontuação do Internacional, mas na liderança em razão do número de gols a favor. É a primeira vez desde a última rodada do Brasileirão-2020 que o Rubnro-Negro fecha a rodada na frente.

No próximo domingo, às 16h (de Brasília), o Rubro-Negro desafia o Palmeiras, no Allianz Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

