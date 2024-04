João Victor, do Vasco, fará exames para verificar se teve lesão no joelho

João Victor sofreu uma pancada no joelho e passará por exames no Vasco - (crédito: - Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco lutou bravamente, porém perdei para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid, pela 2ª rodada do Brasileirão. No intervalo da partida, o zagueiro João Victor foi substituído para a entrada do experiente Maicon. Assim, o jogador tomou um golpe forte no joelho e fará exames nesta quinta-feira (18) para verificar se teve lesão. A informação é do canal “Atenção, Vascaínos”.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico Ramón Díaz falou sobre o assunto e revelou que decidiu preservar o atleta naquele momento. Ainda mais com uma intensa sequência de jogos que o Cruz-Maltino terá pela frente na disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil.

“Tomou um golpe forte no joelho (João Victor) e era momento em que não poderíamos arriscar. Temos que ter o jogador com 100%, com tudo, para que possamos seguir no jogo. Mas está bem”, disse.

Vale lembrar que o jogador entrou no lugar de Gary Medel, que desfalcou a equipe carioca. Dessa forma, o defensor viajou para o Chile no último domingo (14) para tratar de problemas familiares, no caso a saúde de sua mãe.

“Com respeito ao Medel, sabemos lidar com o que temos. Tem um problema familiar e creio que priorizamos a família à frente do futebol. Sabemos que é um jogador importante”, explicou o treinador.

