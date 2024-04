Cássio admite erro no segundo gol do Juventude e pede reação do Corinthians

Cássio falhou no segundo gol do Juventude - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians perdeu para o Juventude por 2 a 0, nesta quarta-feira (17), no Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ficou marcada por uma falha de Cássio no segundo gol da equipe jaconera. Após a partida, o goleiro admitiu a culpa no tento sofrido e tratou de assumir a responsabilidade pelo lance que terminou no gol de Lucas Barbosa.

“Primeiro tempo foi equilibrado, e o segundo tivemos oportunidade e não fizemos. No segundo gol, acabei errando e dando passe muito ruim para o Félix Torres, e ocasionou de eles roubarem a bola e fazerem o gol. Tivemos erros capitais que originaram nossa derrota. Precisamos ser mais agressivos, ser mais aguerridos, isso podemos melhorar e temos que melhorar, porque isso é o espírito do Corinthians”, disse Cássio.

Aliás, após a partida, o Corinthians fez questão de blindar o goleiro. O goleiro recebeu apoio da comissão técnica e de lideranças do elenco depois do resultado em Caxias do Sul. O auxiliar Bruno Lazaroni também saiu em defesa do arqueiro.

“A gente nunca responsabiliza apenas um jogador, quando perdemos, perdemos todos. Infelizmente, em ambos os gols a bola estava em nossos pés e a gente acabou cometendo erros. A gente reconhece nossos erros, mas temos que dar uma resposta positiva no sábado para mudar esse cenário”, falou o auxiliar.

Cássio segue como titular do Corinthians

Na temporada, Cássio segue absoluto como titular do Corinthians. O goleiro atuou em 16 das 19 partidas do Timão na temporada, mas vive um período de instabilidade. Muitos torcedores pediram a entrada de Carlos Miguel na equipe principal, no começo do ano, mas o clube segue bancando o ídolo.

